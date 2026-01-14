Haberler

Diyarbakır Silvan'da yargı mensupları için inşa edilen lojman tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, hakim, savcı ve adliye personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen yeni lojman projesi tamamlandı. 20 daireden oluşan modern lojmanlar, yargı mensuplarının barınma koşullarını iyileştirmek için hazırlandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan hakim, savcı ve adliye personelinin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla inşa edilen yeni lojman tamamlandı.

Önceki dönem Silvan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ümit Güntürk'ün girişimleriyle ilçede görevli yargı mensuplarının barınma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda yeni lojman inşası için hazırlanan proje hayata geçirildi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın desteğiyle başlatılan çalışmalar Silvan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özbey'in de takibiyle yürütüldü.

Yapımı tamamlanan 20 daireden oluşan modern lojmanlar hakim, savcı ve adliye personelinin kullanımına sunuldu.

Proje ile yargı mensuplarının barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra daha huzurlu ve konforlu bir yaşam ortamı sunulması hedeflendi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki