Silvan'da Tarihi Alanlar Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi ekiplerinin turizm envanteri çalışmaları kapsamında tespit ettikleri tarihi alan turizme kazandırılmayı bekliyor.

Silvan Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce turizm envanteri çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında ilçedeki kırsal Kazandağı ve Demirkuyu Mahalleleri sınırlarında sarnıç, kaya mezarları, merdivenler ve yeraltı su sisteminin tespit edildiği bildirilen açıklamada, alanda inceleme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silvan Belediye Başkanı Sevim Biçici, turizm envanteri çalışmaları sırasında bu bulgulara ulaştıklarını belirtti.

Tarihi yapıların Silvan'ın yanı sıra Mezopotamya tarihi için de büyük bir önem taşıdığını aktaran Biçici, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere arkeologların ve tarihçilerin bölgeye gelip incelemelerde bulunmasını talep ediyoruz. Silvan Belediyesi olarak burada incelemelerde bulunduk. Bilimsel kazı çalışmaların yapılması için akademik çevrelerin desteğine ihtiyaç var. Bir an önce bölgeye gelip bilimsel çalışmalar yapılmalı. Bu miras insanlık tarihinin ortak hazinesidir."