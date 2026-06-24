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Takla atan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı; kaza kamerada

Takla atan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı; kaza kamerada
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta sıkışan 2 kişi ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, araçta sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı ve metrelerce sürüklendiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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