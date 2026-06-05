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Yolda lastiği patlayan kamyonetteki meyve ve sebzeler yola saçıldı

Yolda lastiği patlayan kamyonetteki meyve ve sebzeler yola saçıldı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler yola saçıldı. Jandarma ekipleri ürünlerin toplanmasına yardım etti. Olayda yaralanan olmazken, trafik bir süre aksadı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler yola saçıldı. Ürünlerin toplanmasına jandarma ekipleri de yardım etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğleden sonra, Silvan ilçesi Eskiocak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Batman'dan Silvan ilçesine meyve ve sebze taşıyan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonetin arka lastiklerinden biri patladı. Kontrolden çıkıp savrulan kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler ise yola saçıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, yola dağılan meyve ve sebzeler nedeniyle trafik bir süre aksadı. Jandarma ekipleri, sürücüye, yola saçılan ürünlerin toplanmasına yardımcı oldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kara yolunda yapılan temizliğin ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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