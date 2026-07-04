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Diyarbakır'da kaybolan kişi aranıyor

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün evden çıkan 36 yaşındaki Abdullah Y'den haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri Batman Çayı kenarında arama çalışması başlattı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kırsal Çevriksu Mahallesi'nde yaşayan ve dün saat 11.00 sıralarında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Abdullah Y'nin yakınları bu sabah durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Batman Çayı kenarında Abdullah Y'ye ait olduğu belirtilen bisiklet, balık ağı ile beyaz torba içerisinde balık buldu.

Bunun üzerine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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