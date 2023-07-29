Silvan'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 3 bin dönüm arazi zarar gördü.

Silvan ilçesi TOKİ mevkisi ile Yolaç köyü sınırı arasında kalan bölgede, akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 6 saatte kontrol altına alınabilen yangında, 3 bin dönüm arazi zarar gördü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.