Silopi'de yıldırım düşme anları kamerada

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında düşen yıldırımlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte bazı noktalara yıldırım düştü, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların sürebileceğini belirterek yıldırım düşmesi ve ani sel riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

