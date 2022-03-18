Silopi'de yabancı uyruklulara yönelik eğitim semineri - Haberler

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Silopi'de yabancı uyruklulara yönelik eğitim semineri

AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Silopi'de yabancı uyruklulara yönelik eğitim semineri

Silopi ilçesinde yabancı uyruklulara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Silopi ilçesinde yabancı uyruklulara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ortak yürüttüğü sosyal uyum projesi kapsamında, ilçedeki 224 yabancı uyruklulara yönelik seminer gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, sosyal uyum seminerinin çok faydalı geçtiğini söyledi.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Hisarcık, Silopi, GÖÇ, Güncel, Haberler

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