Silopi'de yabancı uyruklulara yönelik eğitim semineri
AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Silopi ilçesinde yabancı uyruklulara yönelik eğitim semineri düzenlendi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Silopi ilçesinde yabancı uyruklulara yönelik eğitim semineri düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ortak yürüttüğü sosyal uyum projesi kapsamında, ilçedeki 224 yabancı uyruklulara yönelik seminer gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, sosyal uyum seminerinin çok faydalı geçtiğini söyledi.
AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel