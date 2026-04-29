Silopi'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Şırnak Valisi Birol Ekici, Silopi ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını yaptı.

Ekici, Habur Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler tarafından hazırlanan 17 proje ile 30 resmin sergilendiği fuarı gezdi.

Öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan Ekici, öğrencileri tebrik ederek, onlara tavsiyelerde bulundu.

Vali Ekici, daha sonra okulda incelemelerde bulunarak, öğretmenlerle bir araya geldi.

Daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulunan Ekici, bir akaryakıt istasyonunda çalışan kadınlarla sohbet etti.

Ekici'ye, açılışta ve ziyaretlerinde, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu da eşlik etti.