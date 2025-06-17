Silopi'de Taşlı Sopalı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Başköy köyünde meydana gelen taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Çocuklar arasında başlayan tartışma ailelerin de katılımıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve 15 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Başköy köyünde, gece çocuklar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, ailelerin de dahil olduğu taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.
Kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.Y'nin cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Güvenlik güçlerince köyde geniş güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel