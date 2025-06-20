Silopi'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde çocuklar arasında başlayan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçeye bağlı Başköy köyünde, 17 Haziran'da çocuklar arasında başlayan ve ailelerin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullanıldığı ve 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İlçeye bağlı Başköy köyünde gece çocuklar arasında çıkan tartışmaya aileleri de dahil olmuş, taş, sopa ve silah kullanılan kavgada 7 kişi yaralanmıştı.

Ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamamış olaya karıştıkları belirlenen 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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