Haberler

Silopi'de Öğrencilere Yönelik Başarıyı Destekleyen Kurslar Açıldı

Silopi'de Öğrencilere Yönelik Başarıyı Destekleyen Kurslar Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silopi'de SEBİGEP projesi kapsamında öğrencilere yönelik açılan kurslar, akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje, çeşitli okullarda futbol, müzik ve zeka oyunları gibi alanlarda eğitimler sunuyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla SEBİGEP (Silopi Eğitimde Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) kapsamında kurslar açıldı.

Silopi Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında hafta sonu kursları başladı.

Projede, Koç İlkokulu spor, Silopi İmam Hatip Ortaokulu müzik ve resim, Cudi Ortaokulu ise akıl ve zeka oyunları olarak yapılandırıldı.

Öğrenciler bu okullarda, futbol, voleybol, basketbol, müzik, görsel sanatlar ve zeka oyunları alanlarında eğitim alarak yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.

Şu ana kadar 350 öğrenci kurslara başvuruda bulundu. Kurslarda 18 gönüllü öğretmen görev alıyor.

Kursları ziyaret eden Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, "Kurslarda sayı artıyor çünkü tanındıkça ilgi artıyor. Bundan da çok mutluyuz. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Fedakarlık ederek bu kursları ücretsiz olarak veriyorlar. O anlamda güzel bir kurs merkezlerimiz ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.