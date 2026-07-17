Haberler

Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Helikopter iniş yapamayınca ekipler yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Ballıkaya mevkisi dağlık alanındaki kayalıklarda dün 2 kişinin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopter, güvenli iniş alanı bulamadı.

Bunun üzerine mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Ekiplerin 2 kişinin kurtarılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

IBAN mağdurlarının beklediği haber, Meclis'ten geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor

Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor

Devasa büyüklükte ve günlerdir sürükleniyor
Ankara'da çocuklar arasındaki kavgaya aileler dahil oldu

Çocukların oyun oynadığı yerde kan donduran görüntüler
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam! Herkese rahat nefes aldırır
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor