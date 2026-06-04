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Silopi'de iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 29 Mayıs'ta çıkan kavgada 7 kişinin yaralanmasıyla başlayan Karal ve Acet aileleri arasındaki husumet, kanaat önderi Haşim Haşimoğlu öncülüğünde düzenlenen törenle barışla sonuçlandırıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan kavgada 7 kişinin yaralanmasıyla iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandırıldı.

İlçede 29 Mayıs'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle Karal ve Acet aileleri arasında husumet başladı.

Kanaat önderi Haşim Haşimoğlu öncülüğünde yapılan görüşmelerle ailelerin arasındaki husumetin son bulması sağlandı.

Haşimoğlu'nun evinin bahçesinde gerçekleştirilen törende, yapılan konuşma ve duaların ardından her iki aile bireyleri barıştırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan
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