Silopi'de Etkili Olan Dolu ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Silopi'de aniden bastıran ve fındık büyüklüğüne ulaşan dolu, kısa sürede yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle ilçe genelinde trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun yağışla altyapı logarlarının dolması sonucu İpekyolu Caddesi su altında kaldı. Caddede ilerleyen araçların lastiklerinden su fışkırdığı görüldü. Yağış sırasında yayalar da zor anlar yaşadı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışanlar, biriken su nedeniyle güçlükle ilerledi.
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),