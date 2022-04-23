Silopi'de Çocuklar Haber Merkezinde Anons Geçti Emniyet Müdürünün Koltuğuna Oturdu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğünce 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi emniyet müdürlüğünde öğrenciler misafir edildi. Öğrenciler çeşitli kurumları dolaşarak kurum amirlerinin meslekleri hakkında bilgi aldı. İpekyolu ilkokulu, Koç İlk ve Ortaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman'ın koltuğunda oturdu. İlçe Emniyet Müdürü Karaduman ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personelleri burada öğrencilere oyuncak dağıtılarak çeşitli ikramda bulunduktan sonra Polis Maskot Kıyafeti ile hatıra fotoğrafı çekti.

'Devriye araçlarından ilçe hakkında bilgi aldılar'

Daha sonra haber merkezine gelen çocuklar, burada bilgilendirildikten sonra ilçede devriye yapan araçlardaki polislere anons geçerek son durum hakkına bilgi aldılar. Kendilerine geri dönüş yapan devriye atan personeller de durumun iyi olduğunu belirtti.

Son olarak Trafik ve Tescil Büro Amirliği önündeki trafik aracında siren çalarak, megafondan çağrı yaptılar. Öğrenciler Trafik aracının megafonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

İlk defa böyle bir duygu yaşadığını belirten öğrencilerden Nurmeva Demirtaş bu gün emniyet müdürlüğüne geldiklerini burada polisler tarafından ağırladıkları için hepsine çok teşekkür ettiklerini söyledi.

Serkar Düzgün de kendilerine hediye verdilerini, trafik aracından anons ettiklerini söyledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Toplum Destekli Polislik Amirliği Büro Amiri Komiser Mehmet Kızılağaç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 20 ile 25 çocuğu bu gün emniyet müdürlüğünde ağırladıklarını belirtti. İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman'nın çocukları makamında oturttuğunu belirten Kızılağaç; "Müdürümüz hediyelerini takdim ettiler. Gerekli ikramlar yapıldıktan sonra tüm ilçemizdeki ekiplerimizin anons edilmesi için çocuklarımızın teker teker çağırılarak anons etmesi sağlandı. Sonrasında tanıtım amacıyla bir trafik aracında 23 Nisan kutlamaları ile ilgili çocuklarımızın düşünceleri ile ilgili anonslar yapıldı. Biz bundan dolayı inanılmaz bir mutluluk yaşadık. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatıdır. Emniyet Müdürümüz İzzet Karaduman'ın desteğiyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çok mutlu olduklarını ilk defa birçoğunun bu şekilde bir ortama geldiğine biz de ilk defa şahitlik ettik. Umut ediyoruz ki bu çocuklarımız inşallah şu an için bir tohum ve gelecekte meyve veren bir ağaca dönüşecek."dedi.