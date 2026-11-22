Silopi'de 150 kursiyere havuz operatörlüğü kursunda ilk yardım eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Silopi Halk Eğitim Merkezi'ndeki Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu'nda 150 kursiyere teorik ve uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Kursiyerlere temel yaşam desteği, Heimlich manevrası ve acil durum müdahaleleri uygulamalı olarak anlatıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 150 kursiyere ilk yardım eğitimi verildi.
Silopi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu kapsamında kursiyerlere yönelik hem teorik hem de uygulamalı ilk yardım eğitimi programı gerçekleştirildi.
Kursiyerlere, eğitimlerle temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıklarında uygulanan Heimlich manevrası ve acil durumlarda yapılması gereken ilk müdahaleler uygulamalı olarak anlatıldı.
Kaynak: AA