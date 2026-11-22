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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 150 kursiyere ilk yardım eğitimi verildi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu kapsamında kursiyerlere yönelik hem teorik hem de uygulamalı ilk yardım eğitimi programı gerçekleştirildi.

Kursiyerlere, eğitimlerle temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıklarında uygulanan Heimlich manevrası ve acil durumlarda yapılması gereken ilk müdahaleler uygulamalı olarak anlatıldı.

Kaynak: AA