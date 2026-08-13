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Silivri'de yangın: TEM trafiği kontrollü açıldı

Silivri'de yangın: TEM trafiği kontrollü açıldı
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Silivri'de 14.00 sıralarında otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle TEM'de çift yönlü kapanan ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Bölgede, bir dinlenme tesisi, bir çiftlik ve park boşaltıldı. Ekipler, bir yandan yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemeye çalıştı diğer yandan da hayvanların yaşam alanlarına müdahale etti. Yangına müdahale sırasında bir barakada tutulan güvercinler de görevliler tarafından kurtarıldı.

(İSTANBUL) Silivri'de 14.00 sıralarında otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle TEM'de çift yönlü kapanan ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Bölgede, bir dinlenme tesisi, bir çiftlik ve park boşaltıldı. Ekipler, bir yandan yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemeye çalıştı diğer yandan da hayvanların yaşam alanlarına müdahale etti. Yangına müdahale sırasında bir barakada tutulan güvercinler de görevliler tarafından kurtarıldı.

Silivri'de Fener, Akören, Alipaşa mahalleleri arasında kalan otluk alanda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle TEM'de otoyol trafiği çift yönlü kapandı. Yol ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma kontrollü olarak açıldı. Bölgede, bir dinlenme tesisi, bir çiftlik ve park boşaltıldı.

Bölgeye itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba harcandı. Bir köpek çifitliğine de yaklaştığı bildirilen yangın sırasında otluk alanda bir barakada kalan güvercinler görevliler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: ANKA
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