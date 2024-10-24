Üye Girişi
Haberler

Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı

Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de bir ikamete düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 yaşındaki E.D, yapılan yargılama sonucu tutuklandı.

Silivri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'ndeki ikamette uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda satışa hazır 200 gram uyuşturucu madde, 1 gram esrar, 20 kilitli poşet, 200 ml boş aseton kutusu, 1 sprey kutusu ele geçirdi, olayla ilgili 19 yaşındaki şüpheli E.D'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Alparslan Ermiş - Güncel

Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Silivri 3-sayfa Güncel Hukuk

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında

Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Nuri Şahin olayı ne, birbirlerine ne dediler? LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu? Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle TRT Spor canlı izle! LYON BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)? Yunus Akgün ceza aldı mı? Fenerbahçe Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe MANU maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçeli futbolcuların kolunda neden siyah bant var (Fenerbahçe Manchester United)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.