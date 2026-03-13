İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonlarda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" İstanbul'un Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi."

Açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına karşı yürütülen mücadeleye aralıksız devam edildiği belirtilerek operasyonlarda emeği geçenler tebrik edildi.