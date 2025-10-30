Silivri'de Trafik Kazası: Otomobil TIR'a Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Silivri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, ilerleyen bir TIR'a arkadan çarptı. Olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Silivri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyreden otomobil, aynı istikamette ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel