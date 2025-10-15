Haberler

Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Silivri'de kontrolden çıkan bir otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada araçta sıkışan iki kişi hastaneye kaldırılırken, trafik tek şeride düştü.

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Değirmenköy mevkii Kınalı istikametinde meydana geldi. Yolda seyreden otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önündeki 34 ZP 0098 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobil sürüsü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan kişiler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik tek şeride düşürüldü. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
