Silivri'de TIR bariyere çarptı: 1 ölü

SİLİVRİ'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki TIR, bariyere çarptı. Kazada şoför Ersin Engin (33) hayatını kaybetti. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şoförü Ersin Engin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Ersin Engin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Engin'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı