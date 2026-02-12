Haberler

Seyir halindeyken tekeri kopan otomobil kamyona çarptı

Seyir halindeyken tekeri kopan otomobil kamyona çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Silivri'de seyir halindeyken tekeri kopan otomobil, ilerleyen kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.

  • Silivri'de seyir halindeyken tekeri kopan otomobil, jeneratör yüklü kamyona arkadan çarptı.
  • Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Kaza D-100 Karayolu Selimpaşa yan yolda saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Silivri'de seyir halindeyken tekeri kopan otomobil aynı istikamette ilerleyen jeneratör yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilin içinde sıkışarak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Selimpaşa yan yolda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken tekeri kopan otomobil önce kaldırıma, ardından aynı istikamette ilerleyen jeneratör yüklü kamyona arkadan çarptı.

SEYİR HALİNDEYKEN TEKERLEK KOPTU, KAMYONA ÇARPTI

Otomobil sürücüsü çarpışmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyona çarpan otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Trump tüm dünyanın beklediği anlaşma için tarih verip tehdit etti

Trump tüm dünyanın beklediği anlaşma için tarih verip tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı
Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık