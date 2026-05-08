Silivri'de Tek Katlı Evden Yükselen Alevler Kısa Sürede Söndürüldü

SİLİVRİ'de tek katlı evden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Tek katlı evde yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı