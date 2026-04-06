Silivri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, Silivri ve çevresinde faaliyet gösteren silahlı suç örgütü deşifre edildi. 46 kişi gözaltına alındı, 29'u tutuklandı.

SİLİVRİ ve çevresinde faaliyet gösteren silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, Silivri ve çevre ilçelerde faaliyet gösterdiği belirlenen, liderliğini M.A.'nın yaptığı silahlı suç örgütü deşifre edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 3 Nisan'da İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, av tüfeği, çok sayıda senet ve kıymetli evrak ile farklı çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
ABD Savaş Bakanı'ndan İran’a açık mesaj: Trump şaka yapmaz

Savaşı en çok isteyen isim, İran'ı açık açık tehdit etti
Kocaeli'de sessiz gece

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada