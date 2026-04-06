Silivri'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

SİLİVRİ'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 22 ACB 269 plakalı otomobilin motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Bunun üzerine sürücü aracını yolun kenarına çekerken yanan otomobili gören kişiler ise alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı