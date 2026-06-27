Silivri'de servis minibüsü devrildi; ölü ve yaralılar var
Silivri Çerkezköy Yolu'nda bir servis minibüsünün devrilmesi sonucu kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
SİLİVRİ'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Kaza, Silivri Çerkezköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü devrilerek tarlaya girdi. Kazada yaralananların olduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı