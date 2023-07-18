Silivri'de seyir halindeki saman yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken tır kullanılamaz hale geldi.

Silivri'de saman yüklü tır alev alev yandı

İSTANBUL - Silivri'de seyir halindeki saman yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün öğleden sonra Alipaşa Mevkii'nde bir fabrikanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saman yüklü tır, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle tüm tırı saran alevlere olay yerine çağrılan Silivri itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangın sonrasında tırdan geriye demir yığını kaldı.