Silivri'de Sağanak Yağış Yolları Nehre Döndürdü

Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından yollar adeta nehre döndü. Özellikle Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı.

Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından yollar adeta nehre döndü. Özellikle Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı. O anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.