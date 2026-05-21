Silivri'de sağanak etkili oldu: Valilikten uyarı

SİLİVRİ'de öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada sağanak ve gökgürültülü yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Diğer yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan sanal medya açıklamasında, yağışın yer yer ve gökgürültülü sağanak şeklinde olacağı duyurusu yapıldı. Açıklamada ayrıca " Ani sel su baskını yıldırım yerel dolu yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

