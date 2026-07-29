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Silivri'de restoranın bacasından yangın çıktı; mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Silivri'de restoranın bacasından yangın çıktı; mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
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SİLİVRİ'de bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SİLİVRİ'de bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların, Belediye Kültür Merkezi'ne sirayet etmesi nedeniyle binada mahsur kalan 1'i bebek 3 çocuk, 3 yetişkin toplam 6 kişi mahsur kaldığı yerden itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan caddesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından bacada çıkan yangın söndürüldü. Belediye Kültür Merkezi'ne sirayet eden dumandan etkilenenler ise merdivenlere dolan duman nedeniyle binadan çıkamadı.

MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla üst kata ulaşarak Belediye Kültür Merkez'nde mahsur kalna kadın ve çocukları kurtardı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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