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Silivri'de restoranda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Silivri'de restoranda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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Silivri'de bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Restoranda hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SİLİVRİ'de bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, restoranda hasar oluştu.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda saat 00.40 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden iş yeri çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 restoran çalışanından 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 2'si ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Restoranda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNagihan Atalar:

tabii ki önemli bir olay ama medya bunu çok abartıyor sanırım 5 kişi dumandan etkilendi ama hastanede yatmayanlar bile var bu kadar büyütmek gerekiyo mu

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Haber YorumlarıYücel Yıldırım:

bu günün insanları artık hiçbir şeye dikkat etmiyo eski zamanlar böyle miydi hiç hatırlamıyo da insanlar işine gidiyor geliyo yangın söndürülmüş ama ne oldu ne olmadı belli değil şimdi bu neler oluyo

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Haber Yorumlarıİlknur G.:

ne yazık ki böyle olaylar olmaya devam ediyor gözümüz açık da görmüyoruz herhalde yangın söndürüldü diye rahat ettik ama 5 kişi dumandan etkilendi bu hafif şeyler değil ya daha kontrollü bir şey olsaydı belki bu iş olmazdı

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