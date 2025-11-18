Silivri'de Otomotiv Parça Deposunda Yangın Çıktı

Silivri'de otomotiv parçaların depolandığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otomotiv yedek parça satışı yapan iş yerinin deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında depodaki tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.