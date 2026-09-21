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Silivri'de otomobil skuter sürücüsüne çarptı, sürücü yaralandı, kaza kameraya yansıdı

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Silivri'de otomobil skuter sürücüsüne çarptı, sürücü yaralandı, kaza kameraya yansıdı
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Silivri'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobil, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde skuter sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobilin çarptığı skuterin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeden sokağa dönüş yapan otomobil, skuter sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle skuter sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı skuter sürücüsü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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