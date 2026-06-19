Silivri'de otluk alan yangını gecekonduya sıçradı
İstanbul Silivri'de otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bir gecekondunun bulunduğu alana sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz bilinmezken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Uğur SAMET AVCI/Silivri'de otluk alanda çıkan yangın gecekonduya sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı