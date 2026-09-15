Haberler

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SİLİVRİ'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı.

SİLİVRİ'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler yangını söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin

Amedspor taraftarlarından söz istedi: O zaman Galatasaray'ı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu! Libya'da da petrol üretimi kısmen durdu

Dünya ekonomisi için kıyamet senaryosu! Bir haber de Libya'dan geldi
Jasmine'den Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Asena Keskinci'nin yeni imajına bakın

Erotik sahneleri eleştirilmişti! Yeni dizisi olay oldu
Bitlis'te doğumsal kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

1 günlük bebek için nefes kesen sevk! Helikopter Van'a uçtu
Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi
Kara Haydar'ın 'altın şovu' bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı

Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı
Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL

Sıfır atık dönüşümüne dev destek! 500'den fazla projeye 10 milyar TL
Sokakta bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kadını bıçakladı

"Şansa yaşıyoruz" dedirten olay! Kadını hiç tanımıyordu