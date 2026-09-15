Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

SİLİVRİ'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler yangını söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı