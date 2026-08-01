Haberler

Silivri’de narkotik operasyonu: 376 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Silivri’de narkotik operasyonu: 376 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir TIR'ın dorsesinde 376 kilo 50 gram marihuana ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir TIR'ın dorsesinde 376 kilo 50 gram marihuana ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Silivri'de operasyon gerçekleştirildi. Çekiciye bağlı bir TIR'ın dorsesine yapılan baskında A.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Dorsede yapılan aramalarda 376 kilo 50 gram marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Bu hafta içinde bitireceğiz

Fenerbahçe'nin yeni transferi açıklandı: Bu hafta içinde bitireceğiz
Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi

Erdoğan'a suikast timindeki teröristin hücre evi görüntülendi
TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor

Diyarbakır'daki bir camide çekilen görüntüye yorum yağıyor