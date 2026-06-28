SİLİVRİ'DE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; 2 ÖLÜ, 10 YARALI

SİLİVRİ'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kimlik tespiti için olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalaştı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Silivri Çerkezköy Yolu Çeltik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü-Çerkezköy arasında hizmet veren İlker Usul yönetimindeki 34 NJL 504 plakalı yolcu minibüsü devrilerek tarlaya girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye jandarma ekipleri sevk edildi

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Melek Düzgün(80) ile Murat Memük'ün(40) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kimlik tespiti için olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalaştı. Kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışmaların ardından trafik tekrar normale dönerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

'KAZANIN NEDENİ İNCELEMELERDEN SONRA NETLEŞECEK'

Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, "Yolcu minibüsü sollama esnasında anladığımız kadarıyla daha net değil, devrilme oluyor. Şu anda 10 yaralı ve 2 vefatımız var maalesef. Jandarmamız, UMKE ekiplerimiz, bütün görevlilerimiz burada. Ben yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Kaza tek taraflı oluyor, hatalı sollama mı artık bilmiyoruz. Şarampole yuvarlanma ve takla atma şeklinde bir kaza olduğunu değerlendiriyoruz. Bunların hepsi daha sonra resmi olarak netleşecek" dedi.

'YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sanal medyadan yapığı açıklamada, "Silivri'de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı