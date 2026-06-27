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Silivri'de devrilen yolcu minibüsündeki 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Silivri'de devrilen yolcu minibüsündeki 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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Silivri'de yol kenarındaki otluk alana devrilen yolcu minibüsünde 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ekiplerin çalışması sürüyor.

Silivri'de yol kenarındaki otluk alana devrilen yolcu minibüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Çeltik Mahallesi, Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri'de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güner, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
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