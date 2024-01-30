Silivri'de Kula Deresi Taştı, Sokaklar ve Bahçeler Sular Altında
Silivri'de gece etkili olan yağış sonucu Kula Deresi taştı ve Semizkumlar Mahallesi Altınorak mevkisindeki sokaklar ve bahçeler su altında kaldı. İBB ve Silivri Belediyesi ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.
Silivri'de, Kula Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda sokağı ve bahçeyi su bastı.
İlçede gece etkili olan yağış nedeniyle Kula Deresi taştı.
Taşma nedeniyle Semizkumlar Mahallesi Altınorak mevkisindeki sokakları ve bahçeleri su bastı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine İBB ve Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri sokaklarda iş makineleriyle çalışma başlattı.
Yağmur ve dolu bölgede aralıklarla etkili olurken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.