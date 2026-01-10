Haberler

Silivri'de kaporta dükkanında çıkan yangında iki otomobil zarar gördü
Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki kaporta dükkanında saat 17.15 sıralarında yangın çıktı. Dükkandan alevlerin çıktığını görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan iki otomobil ise zarar gördü.

