Silivri'de kaporta dükkanında çıkan yangında iki otomobil zarar gördü

Silivri'de kaporta dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iki otomobil zarar görürdü, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki kaporta dükkanında saat 17.15 sıralarında yangın çıktı. Dükkandan alevlerin çıktığını görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan iki otomobil ise zarar gördü.