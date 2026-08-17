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Silivri'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Silivri'de 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

SİLİVRİ'de 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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