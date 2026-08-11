Silivri'de Halı Yıkama Atölyesinde Yangın

SİLİVRİ'de halı yıkama atölyesinden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı halı yıkama atölyesinden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, iş yeri ise yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı