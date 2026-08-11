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Silivri'de Halı Yıkama Atölyesinde Yangın

Silivri'de Halı Yıkama Atölyesinde Yangın
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Silivri Alipaşa Mahallesi'nde 2 katlı bir halı yıkama atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü, ancak iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

SİLİVRİ'de halı yıkama atölyesinden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı halı yıkama atölyesinden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, iş yeri ise yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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