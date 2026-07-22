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Silivri'de serinlemek için gölete girdi; cansız bedeni bulundu

Silivri'de serinlemek için gölete girdi; cansız bedeni bulundu
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Yabancı uyruklu Nikita Taşdemir, arkadaşıyla serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşı gözaltına alındı.

SİLİVRİ'de arkadaşıyla birlikte serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu Nikita Taşdemir'in cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi 600'üncü Sokak'ta bulunan gölette meydana geldi. İddiaya göre, Nikita Taşdemir arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla gölete girdi. Taşdemir'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gölette yaptığı arama çalışmaları sonucunda Taşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin ardından Taşdemir'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Taşdemir'in yanında bulunan arkadaşı da gözaltına alınarak Selimpaşa Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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