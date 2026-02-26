Haberler

Silivri'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de elektrik kablosu imalatı yapan bir fabrikanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yoğun duman etkili oldu ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Silivri'de, bodrum katında elektrik kablosu imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi İlter Bulvarı'nda bodrum katında elektrik kablosu imalatı yapılan ve üst katları kullanılmayan 4 katlı bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle hasar oluşan fabrikadaki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi

Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler

Vatandaşlar haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendi
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
Süper Lig'e koşan takım da akıma ayak uydurdu

Binlerce etkileşim alan video! Akıma onlar da katıldı