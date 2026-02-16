Silivri'de bina girişindeki elektrik trafosu yandı: 2 kişi dumandan etkilendi

SİLİVRİ'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Özgür Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın girişindeki elektrik trafosu bilinmeyen bir nedenle patladı. Trafodan çıkmaya başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri aynı zamanda yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişileri binadan tahliye etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.