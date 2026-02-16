Haberler

Silivri'de bina girişindeki elektrik trafosu yandı: 2 kişi dumandan etkilendi

Silivri'de bina girişindeki elektrik trafosu yandı: 2 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'deki 4 katlı bir binanın girişindeki elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Özgür Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın girişindeki elektrik trafosu bilinmeyen bir nedenle patladı. Trafodan çıkmaya başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri aynı zamanda yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişileri binadan tahliye etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İki ismin de uyuşturucu test sonucu belli oldu
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı

4 yıl aradan sonra can buldu
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı

Aralarında bakanlıkta aktif görev yapanlar da var! FETÖ'ye ağır darbe
Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İki ismin de uyuşturucu test sonucu belli oldu
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi

Eline geçirdiği her şeyi parçaladı, havalimanı alt üst oldu
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin

Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin