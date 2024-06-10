Silivri'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Silivri'de bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, binanın çatısında hasara neden oldu.
Silivri'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, binanın çatısında hasara yol açtı.