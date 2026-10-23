Silivri'de bariyere çarpan yakıt tankeri takla atarak şarampole devrildi

SİLİVRİ'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt yüklü tanker, şarampole devrildi. Tanker şoförü kazada yara almazken bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, Küçükkılıçlı Mahallesi'ndeki köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakıt yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptıktan sonra takla atarak şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası yangın riskine karşı tankere köpükle müdahale ederken jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Kazada yara almadan kurtulan tanker şoförü, tedbiren sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, tankerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı