Silivri'de 4 Noktada Çıkan Anız Yangınları Söndürüldü
Silivri'de Çanta, Yeni Mahalle ve Değirmenköy bölgelerinde çıkan 4 ayrı anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınlar sonucunda yaklaşık 50 dönüm arazi zarar gördü.
Silivri'de 4 ayrı noktada çıkan anız yangını itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çıkan yangınlarda yaklaşık 50 dönüm arazi zarar gördü.
Silivri'de 4 ayrı noktada anız yangını çıktı. Çanta, Yeni Mahalle ve Değirmenköy'de 2 ayrı adreste çıkan anız yangınlarını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık 50 dönüm arazi zarar gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel